Ibrahimovic a Milanello: ecco la decisione in vista del Benevento (Di martedì 27 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic si è allenato con i compagni: è già stata presa la decisione in vista della prossima di campionato Zlatan Ibrahimovic oggi si è allenato in gruppo con i compagni a Milanello, il centravanti svedese ha recuperato dall’affaticamento muscolare che l’ha costretto a saltare le ultime gare e contro il Benevento ci sarà. LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24 Una buona notizia per Stefano Pioli che potrà contare sull’apporto decisivo della prima punta decisamente più prolifica dell’intera rosa. Rafael Leao e Mandzukic non hanno convinto e serve l’esperienza di Ibra per ritrovare la vittoria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Zlatansi è allenato con i compagni: è già stata presa laindella prossima di campionato Zlatanoggi si è allenato in gruppo con i compagni a, il centravanti svedese ha recuperato dall’affaticamento muscolare che l’ha costretto a saltare le ultime gare e contro ilci sarà. LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24 Una buona notizia per Stefano Pioli che potrà contare sull’apporto decisivo della prima punta decisamente più prolifica dell’intera rosa. Rafael Leao e Mandzukic non hanno convinto e serve l’esperienza di Ibra per ritrovare la vittoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

