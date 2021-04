GF Vip 6 | svelato il nuovo cast?

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 27 aprile 2021) La macchina della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che tornerà a settembre, si è già messa in moto da ben tre settimane, parola di Alfonso Signorini. Ecco le sue parole. Le parole di Alfonso Signorini “Da tre settimane sto lavorando al, sugli opinionisti la testa non ce l’ho ancora messa – ha dichiarato Alfonso Signorini a Il Fatto Quotidiano – Andrea Iannone, Loredana Lecciso e Giulio Berruti sono stati vicini all’ingresso nella Casa lo scorso anno, hanno detto no una volta, non avrebbe senso insistere per convincerli. Il Grande Fratello è una grande esperienza da fare se uno ha voglia di farla. Non è una vacanza, non è un lavoro in miniera, ma devi essere convinto.” E se Andrea Iannone, Loredana Lecciso e Giulio Berruti sono ancora in forse, Mediaset vorrebbe puntare anche su Sandra Milo, segnando così il record di concorrente più grande della storia (88 ...