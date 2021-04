GameStop guadagna $ 550 milioni dalle vendite di azioni ed ora il loro valore torna ad aumentare

(Di martedì 27 aprile 2021) Ledisono aumentate nella giornata di oggi di oltre il 6%, dopo che la società ha annunciato di aver raccolto $ 550attraverso una vendita diper accelerare gli sforzi di rinnovo dell'azienda. Il rivenditore di videogiochi aveva annunciato all'inizio di questo mese di voler vendere 3,5diha affermato che questo denaro verrà utilizzato per "accelerare la trasformazione della società". All'inizio di questo mese Ryan Cohen, imprenditore miliardario e co-fondatore del rivenditore online di alimenti per animali Chewy, è stato annunciato che diventerà presidente dientro la fine dell'anno. Cohen, che è anche manager dell'investitore attivista RC Ventures, ha costruito una partecipazione nella ...

Tornando all'azionario, da seguire l'andamento di, in rialzo del 7,25% a circa 181,20 ... Dall'inizio dell'anno, il titoloquasi l'800% e a gennaio ha toccato il record di 483 dollari. ...Tra gli altri titoli da seguire in giornata c'e' quello di, cheil 9,5% a poco meno di 170 dollari, in seguito alla notizia che l'amministratore delegato, George Sherman, lascera' l'...Le azioni di GameStop sono aumentate nella giornata di oggi di oltre il 6%, dopo che la società ha annunciato di aver raccolto $ 550 milioni attraverso una vendita di azioni per accelerare gli sforzi ...I millennials stanno mandando al tappeto gli investitori veterani di Wall Street. Sembra la trama di un film ma è quanto accaduto lunedì alle azioni di ...