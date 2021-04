FdI: “Il governo litiga sul coprifuoco. Grazie a noi il tema è diventato una priorità” (Di martedì 27 aprile 2021) “Alla fine è dovuto intervenire Draghi”. La “guerra” del coprifuoco è una spina nel fianco del governo Draghi. Ad analizzare le grandi difficoltà dell’esecutovo è il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida. “La maggioranza litiga sugli ordini del giorno, non trova una soluzione al suo interno. Fdi è riuscita a far diventare una priorità la vicenda del coprifuoco. E incide più delle forze di maggioranza su temi concreti come questo: ciò dimostra – afferma il capogruppo di Montecitorio – che non serve stare al governo per incidere nella vita dei cittadini”. Lollobrigida: “Sul coprifuoco il governo litiga Grazie a noi” Così si esprime con l’Adnkronos Lollobrigida, a proposito dell’odg presentato dal suo partito ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 aprile 2021) “Alla fine è dovuto intervenire Draghi”. La “guerra” delè una spina nel fianco delDraghi. Ad analizzare le grandi difficoltà dell’esecutovo è il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida. “La maggioranzasugli ordini del giorno, non trova una soluzione al suo interno. Fdi è riuscita a far diventare unala vicenda del. E incide più delle forze di maggioranza su temi concreti come questo: ciò dimostra – afferma il capogruppo di Montecitorio – che non serve stare alper incidere nella vita dei cittadini”. Lollobrigida: “Sulila noi” Così si esprime con l’Adnkronos Lollobrigida, a proposito dell’odg presentato dal suo partito ...

