Coltiva cannabis a scopo terapeutico: assolto Walter De Benedetto (Di martedì 27 aprile 2021) Arezzo, il 48enne è gravemente malato di artrite reumatoide. Il tribunale ha chiuso il caso perché "il fatto non sussiste" Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 27 aprile 2021) Arezzo, il 48enne è gravemente malato di artrite reumatoide. Il tribunale ha chiuso il caso perché "il fatto non sussiste"

Advertising

Corriere : Coltiva la cannabis a scopi terapeutici: Walter De Benedetto assolto dal tribunale di Arezzo - SkyTG24 : Coltiva cannabis a scopi terapeutici, Walter De Benedetto assolto dal tribunale di Arezzo - qn_lanazione : Coltiva cannabis per curarsi, ecco perché è stato assolto #Arezzo - ChiranAngelgela : RT @RassegnaZampa: Coltiva #cannabis per curarsi, assolto. Ministra #Dadone: «Giorno storico» - RassegnaZampa : Coltiva #cannabis per curarsi, assolto. Ministra #Dadone: «Giorno storico» -