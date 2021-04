(Di martedì 27 aprile 2021) Al termine del match vinto contro Carlosal torneo Atp Estoril 2021, Marinha parlato in conferenza stampa del suo avversario spagnolo e di Lorenzo, due tra i talenti più fulgidi e giovani sul circuito. Il croato ha dimostrato di preferire, per il momento, proprio l’italiano: “è un fiload. Gioca meglio sulla terra, mentre lo spagnolo è più bravo sul veloce”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #AtpEstoril, #Cilic: '#Musetti è più avanti nello sviluppo rispetto ad #Alcaraz' - MercRF : RT @Ladal17: 'Carlos gioca meglio sul veloce, Lorenzo sulla terra. Penso però che globalmente oggi #Musetti sia leggermente avanti ad #Alca… - Luca21013415 : RT @Ladal17: 'Carlos gioca meglio sul veloce, Lorenzo sulla terra. Penso però che globalmente oggi #Musetti sia leggermente avanti ad #Alca… - Deiana_Luca9 : RT @Ladal17: 'Carlos gioca meglio sul veloce, Lorenzo sulla terra. Penso però che globalmente oggi #Musetti sia leggermente avanti ad #Alca… - Ladal17 : 'Carlos gioca meglio sul veloce, Lorenzo sulla terra. Penso però che globalmente oggi #Musetti sia leggermente avan… -

Ultime Notizie dalla rete : Cilic Musetti

... nelle tribune deserte del Centrale , verso la fine del primo set, si è affacciato Lorenzo,... Coria (Arg) 7 - 5 6 - 1,(Cro) b. Goffin (Bel, 6) 6 - 2 6 - 2, Djokovic (Ser, 1) b. Caruso (......Montecarlo 2021 e solo in questi istanti è cominciato il match del primo turno tra Goffin e, ...puntati (e questo non è necessariamente un bene) mentre ha ricevuto una wild card Lorenzo, ...Al termine del match vinto contro Carlos Alcaraz al torneo Atp Estoril 2021, Marin Cilic ha parlato in conferenza stampa del suo avversario spagnolo e di Lorenzo Musetti, due tra i talenti più fulgidi ...Home; Tennis News; Roger Federer; Il diciannovenne Lorenzo Musetti ha iniziato la nuova stagione davvero alla grande, confermando i miglioramenti dello scorso anno: il suo risulta ...