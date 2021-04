Cecchi Gori, la Cassazione conferma la revoca dell’indulto (Di martedì 27 aprile 2021) È stato respinto dalla Cassazione il ricorso della difesa del produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori contro la revoca dell’indulto decisa il 16 ottobre dalla Corte di Appello di Roma. La conseguenza della decisione è che la condanna complessiva da scontare è di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni essendo stato eliminato lo sconto di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 aprile 2021) È stato respinto dallail ricorso della difesa del produttore cinematografico Vittoriocontro ladecisa il 16 ottobre dalla Corte di Appello di Roma. La conseguenza della decisione è che la condanna complessiva da scontare è di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni essendo stato eliminato lo sconto di L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Cecchi Gori Almanacco del 27 - 04 - 2021 ore 07:30 ...Toscano zitta variante di città o città Che significa bambina fa il proverbio dice coscienza tranquilla sopporta chi strilla Ecco sono nati oggi Renato Rascel Lelio Luttazzi Vittorio Cecchi Gori Noi ...

Cecchi Gori, la Cassazione conferma la revoca dell'indulto
La condanna complessiva da scontare è di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni essendo stato eliminato lo sconto di pena di tre anni.

Cecchi Gori, confermata dalla Cassazione la revoca dell'indulto La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa di Vittorio Cecchi Gori. Il 16 ottobre la Corte d'appello di Roma aveva revocato l'indulto per il ...

