Catherine Spaak ha superato l’emorragia cerebrale, non vedeva e non camminava (Di martedì 27 aprile 2021) Catherine Spaak ospite a Oggi è un altro giorno parla volentieri di come ha superato l’emorragia cerebrale, di cosa le è accaduto. “E’ andata molto molto bene ma quello che mi sembra più importante è dire che nessuno si deve vergognare di dire di avere una malattia, un tumore, una emorragia cerebrale. sono avvenimenti che possono capitare a tutti”. Per la Spaak è importante parlarne proprio perché molti si chiudono, si vergognano e tutto questo silenzio fa ancora più male della malattia. Se non parla volentieri dei suoi matrimoni Catherine Spaak racconta invece che non si è accorta di nulla quel giorno, non ha capito che si stava sentendo male. Catherine Spaak A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO “Non me ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 aprile 2021)ospite a Oggi è un altro giorno parla volentieri di come ha, di cosa le è accaduto. “E’ andata molto molto bene ma quello che mi sembra più importante è dire che nessuno si deve vergognare di dire di avere una malattia, un tumore, una emorragia. sono avvenimenti che possono capitare a tutti”. Per laè importante parlarne proprio perché molti si chiudono, si vergognano e tutto questo silenzio fa ancora più male della malattia. Se non parla volentieri dei suoi matrimoniracconta invece che non si è accorta di nulla quel giorno, non ha capito che si stava sentendo male.A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO “Non me ...

