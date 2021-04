(Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - "L'esempio dato da calciatori e calciatrici, che con grande senso di responsabilità, insieme alla Federazione e a tutte le componenti, hanno permesso di far ripartire il mondo del. Le norme applicate hanno fortunatamente tenuto e siamo stati bravi a gestire la crisi meglio di altri settori”. Così il presidente dell'Aic, Umberto, ai microfoni di Radio Sportiva, facendo un bilancio complessivo dopo un anno condizionato dalla pandemia. “Va comunque detto -prosegue il presidente dell'Assocalciatori- che tutti i problemie gestionali emersi non sono dovuti alla pandemia, ma a una sbagliata gestione delle società che, a fronte dei cresce introiti degli ultimi dieci anni, che prodotto crescenti indebitamenti. Dobbiamo fare dei ragionamenti da qui in avanti che prevedano una diversa ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Calcagno (Aic), 'bilanciare aspetti economici e merito per salvare campionati' (2)... - TV7Benevento : Calcio: Calcagno (Aic), 'bilanciare aspetti economici e merito per salvare campionati'... - MarekNapoli : RT @napolimagazine: AIC - Calcagno: 'Lo Stato deve essere più presente nello sport di base, la Legge Melandri andrebbe rivista ed i diritti… - CorSport : #Calcagno: '#SuperLega? Sbagliate le modalità' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AIC - Calcagno: 'Lo Stato deve essere più presente nello sport di base, la Legge Melandri andrebbe rivista ed i diritti… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Calcagno

Umberto, presidente dell'AIC, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del progetto Superlega e della ...si debba porre un freno e i futuri controlli devono dirci chi può spendere e fare...NAPOLI - Umberto, Presidente AIC, è intervenuto a Radio Marte e si è soffermato sia sulla SuperLega che sull'economia del: "Della Super League se n'è parlato, siamo in contatto costante con i ...(Adnkronos) - “La nuova Champions League personalmente non mi piace -sottolinea il numero uno dell'Aic- perché prevede nuove gare che vanno ad aggiungersi ad un calendario che era già abbondantemente ..."Super League? Se n’è parlato, siamo in contatto costante con i calciatori della Serie A e ci siamo sentiti. Il fatto di non essere stati coinvolti ci ha colpito negativamente.