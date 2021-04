Bayern, il saluto di Flick: 'Un onore poterlo allenare' (Di martedì 27 aprile 2021) Hans - Dieter Flick i tifosi e il mondo Bayern, con un messaggio pubblicato sul sito del club più titolato di Germania. "Gli ultimi due anni sono indimenticabili. Mi sono piaciute molto le emozioni, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) Hans - Dieteri tifosi e il mondo, con un messaggio pubblicato sul sito del club più titolato di Germania. "Gli ultimi due anni sono indimenticabili. Mi sono piaciute molto le emozioni, ...

Advertising

giornaleradiofm : Bayern, il saluto di Flick: 'Un onore poterlo allenare': (ANSA) - ROMA, 27 APR - Hans-Dieter Flick i tifosi e il mo… - BombeDiVlad : ???? #BayernMonaco, #Flick: 'Gli ultimi due anni sono stati indimenticabili per me' #LBDV #LeBombeDiVlad - infoitsport : Il saluto di Flick: 'È stato un onore per me allenare il Bayern Monaco, due anni indimenticabili' - therealComi : @AlessandroMagg4 Bayern che va a fare il saluto fine partita a centrocampo sullo stemma la possibile arma del delitto ? - gio_mamma : @pietromichi @SaverioTolomeo @capuanogio Il bayern vive in un sistema monopolistico? E la juve in Italia? Il real i… -