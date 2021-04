Anne Applebaum: "Senza una destra liberale muore la democrazia" (Di martedì 27 aprile 2021) “La destra liberale è un baluardo per la democrazia”, messa alla prova da “autocrati come Putin”, ma Joe Biden “deve passare dalle parole ai fatti per promuovere i nostri valori nel mondo”. Come, superati i primi 100 giorni alla Casa Bianca, “deve riuscire a indirizzare il dibattito americano sui temi concreti e non su guerre culturali immaginarie”. Insomma, lontano da Trump. È lo stile diretto di Anne Applebaum, giornalista e saggista statunitense naturalizzata polacca, già premio Pulitzer per Gulag ,la storia dei campi di concentramento sovietici, e in questi giorni in libreria con Il tramonto della democrazia, sempre per Mondadori. HuffPost la raggiunge - ovviamente su skype - nella sua casa elegante nel Nordovest della Polonia, a Dwor Chobielin, la stessa dove l’ultimo giorno ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 aprile 2021) “Laè un baluardo per la”, messa alla prova da “autocrati come Putin”, ma Joe Biden “deve passare dalle parole ai fatti per promuovere i nostri valori nel mondo”. Come, superati i primi 100 giorni alla Casa Bianca, “deve riuscire a indirizzare il dibattito americano sui temi concreti e non su guerre culturali immaginarie”. Insomma, lontano da Trump. È lo stile diretto di, giornalista e saggista statunitense naturalizzata polacca, già premio Pulitzer per Gulag ,la storia dei campi di concentramento sovietici, e in questi giorni in libreria con Il tramonto della, sempre per Mondadori. HuffPost la raggiunge - ovviamente su skype - nella sua casa elegante nel Nordovest della Polonia, a Dwor Chobielin, la stessa dove l’ultimo giorno ...

