Agente Mayoral | “Sta facendo bene | si parlerà del riscatto a fine stagione”

(Di martedì 27 aprile 2021) A Sky Sport, l’di Hakimi e di Borja, lo spagnolo Martin Camano, ha parlato del rendimento del centravanti spagnolo della Roma e del suo futuro a Roma. Queste le sue parole: “? Stamoltoquindi non mi sembrerebbe stano anticipare ilda parte loro. Il Real certamente non lo tratterrà e quindi se la Roma arriverà con l’offerta giusta può riscattarlo senza problemi Ne abbiamo già parlato con loro, ma è un momento delicato per la società con la semifinale di Europa League e il campionato, e anche la pandemia non aiuta”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L’agente di #Lautaro, #Hakimi e #Mayoral parla del futuro dei suoi assistiti - MCalcioNews : Roma, l'agente di Mayoral: 'Non sarebbe strano anticipare il riscatto, ne abbiamo già parlato'… - AndresGonzalezR : RT @LAROMA24: La carica dei tifosi a 2 giorni da Manchester, Dzeko: 'United favorito, ma niente paura'. Mayoral, parla l'agente: 'Il riscat… - LAROMA24 : La carica dei tifosi a 2 giorni da Manchester, Dzeko: 'United favorito, ma niente paura'. Mayoral, parla l'agente:… - forzaroma : L'agente di #Mayoral: 'Con la #ASRoma parliamo di riscatto, magari già quest'anno' -

Ultime Notizie dalla rete : Agente Mayoral

Perché nessuno aveva fatto bene da vice - Dzeko come ha fatto in stagione Borja. Tanto che ...nel mezzo di una rivoluzione nel comparto tecnico dopo l'arrivo di Tiago Pinto - ha detto l'...... alcuni fortuiti, come quello con il braccio destro di Ramadani , l'di Sarri , incrociato ... E non si può non pensare al mercato: confermato il prestito per, per l'attacco Vlahovic ...Alejandro Camano: "Ora però i giallorossi pensano all'Europa League, ci sarà modo di ridiscuterne". Per acquistarlo a titolo definitivo quest'anno servono 15 milioni ...Martin Camano, agente di Borja Mayoral, ha parlato a Sky Sport 24. La Roma riscatterà Borja Mayoral? "Ne stiamo parlando, la Roma ha fatto un cambio ...