Uomini e Donne, anticipazioni 26 aprile: Alessio inizia ad innervosirsi con Samantha (Di lunedì 26 aprile 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 26 aprile: come ripartirà la settimana con Maria De Filippi, Gemma Galgani, Tina Cipollari e tutti gli altri? Senz’altro siete curiosi! Uomini e Donne, anticipazioni 26 aprile: Samantha sempre più vicina a Bodhan, Alessio comincia a perdere la pazienza Samantha Curcio continua a dividersi tra i due corteggiatori Alessio e Bodhan, ma dato che pare sempre più interessata all’ex tentatore di “Temptation Island”, l’altro comincia a spazientirsi. Sarà la “non scelta” della tronista? Cosa combineranno Giacomo e Massimiliano? Dalle anticipazioni sembra che Giacomo Czerny continuerà a non sapersi decidere tra Carolina e Martina. Sappiamo invece ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 26 aprile 2021)26: come ripartirà la settimana con Maria De Filippi, Gemma Galgani, Tina Cipollari e tutti gli altri? Senz’altro siete curiosi!26sempre più vicina a Bodhan,comincia a perdere la pazienzaCurcio continua a dividersi tra i due corteggiatorie Bodhan, ma dato che pare sempre più interessata all’ex tentatore di “Temptation Island”, l’altro comincia a spazientirsi. Sarà la “non scelta” della tronista? Cosa combineranno Giacomo e Massimiliano? Dallesembra che Giacomo Czerny continuerà a non sapersi decidere tra Carolina e Martina. Sappiamo invece ...

Advertising

gualtierieurope : Il #25aprile è la festa di tutti gli italiani. Le nostre libertà, i nostri diritti affondano le radici in quel gior… - TeresaBellanova : Il #25 Aprile 1945 l'Italia tornava libera. Anche grazie alla forza di migliaia di donne che lottarono insieme agli… - ItaliaViva : Buon #25Aprile a tutti voi. Oggi festeggiamo la nostra libertà e ricordando con gratitudine le donne e gli uomini… - _CamsxrEn : le donne hanno amor proprio in una cultura creata dagli uomini? - DunPiteog : @AsoiafE Quindi solo le donne possono dirglielo? Altri uomini no? Tipo se è da solo di notte e un uomo più grosso… -