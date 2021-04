Tour de France 2021: Vingegaard sostituirà Dumoulin (Di lunedì 26 aprile 2021) Sarà Jonas Vingegaard a prendere il posto lasciato libero da Tom Dumoulin nella squadra della Jumbo Visma per il Tour de France 2021. Il giovane danese ha ben impressionato in questo inizio di stagione, vincendo una tappa dell’ UAE Tour, la classifica generale e due tappe alla Settimana Coppi e Bartali, oltre ad arrivare secondo in classifica generale al Giro dei Paesi Baschi. Tour de France 2021: Vingegaard sostituto di Dumoulin? Il corridore olandese ha deciso di prendersi una pausa dal ciclismo, e dunque il capitano sarà Primoz Roglic accanto al quale non mancheranno Wout Van Aert, Tony Martin, Sepp Kuss e Robert Gesink. Le parole di Vingegaard “Sono ovviamente molto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 26 aprile 2021) Sarà Jonasa prendere il posto lasciato libero da Tomnella squadra della Jumbo Visma per ilde. Il giovane danese ha ben impressionato in questo inizio di stagione, vincendo una tappa dell’ UAE, la classifica generale e due tappe alla Settimana Coppi e Bartali, oltre ad arrivare secondo in classifica generale al Giro dei Paesi Baschi.desostituto di? Il corridore olandese ha deciso di prendersi una pausa dal ciclismo, e dunque il capitano sarà Primoz Roglic accanto al quale non mancheranno Wout Van Aert, Tony Martin, Sepp Kuss e Robert Gesink. Le parole di“Sono ovviamente molto ...

