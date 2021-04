Torino ko con il Napoli 0-2 (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Napoli batte 2-0 il Torino nel primo posticipo della 33/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. A decidere il match le reti di Bakayoko all’11’ e Osimhen al 13?. All’87’ espulso Mandragora per doppia ammonizione. In classifica gli azzurri agganciano Milan e Juventus al terzo posto con 66 punti, mentre i granata restano fermi a quota 31 in 16/a posizione insieme a Cagliari e Benevento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) Ilbatte 2-0 ilnel primo posticipo della 33/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico-Grande. A decidere il match le reti di Bakayoko all’11’ e Osimhen al 13?. All’87’ espulso Mandragora per doppia ammonizione. In classifica gli azzurri agganciano Milan e Juventus al terzo posto con 66 punti, mentre i granata restano fermi a quota 31 in 16/a posizione insieme a Cagliari e Benevento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

