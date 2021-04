Torino, i convocati di Nicola per il Napoli, c’è Sirigu (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Torino ha diramato la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro il Napoli, gara valida per la 33esima giornata di Serie A. Ecco l’elenco completo. Portieri – Milinkovic-Savic, Sirigu, Ujkani. Difensori – Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murri, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda. Centrocampisti – Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon. Attaccanti – Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza. Foto: Instagram Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) Ilha diramato la lista deiin vista del match di questa sera contro il, gara valida per la 33esima giornata di Serie A. Ecco l’elenco completo. Portieri – Milinkovic-Savic,, Ujkani. Difensori – Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murri, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda. Centrocampisti – Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon. Attaccanti – Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

