Sud Sudan, agguato a vescovo Carlassare. Ferito ma fuori pericolo (Di lunedì 26 aprile 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 aprile 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

LauraGaravini : Vicina al missionario italiano #PadreCarlassare, vescovo della diocesi locale ferito da due uomini armati in Sud… - Avvenire_Nei : Agguato al vescovo Carlassare. 'Pregate per la gente di Rumbek' - bendellavedova : Esprimo grande dolore per la barbara uccisione in Perù di Nadia De Munari e calorosa vicinanza a Don Christian Carl… - StefanoDavagni : RT @fam_cristiana: Padre Christian #Carlassare, 43 anni, missionario italiano e vescovo eletto della diocesi di Rumbek, in Sud Sudan, è sta… - peppexpo : RT @fam_cristiana: Padre Christian #Carlassare, 43 anni, missionario italiano e vescovo eletto della diocesi di Rumbek, in Sud Sudan, è sta… -