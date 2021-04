Advertising

Eurogamer_it : #Starfield sarà un'esclusiva Xbox al 100%? Lo suggerisce un noto YouTuber. - 0Sucram : #Starfield sarà al 100% esclusiva #Xbox. #Gamers - GGalaxyit : Starfield sarà un'esclusiva Microsoft, secondo fonti estremamente affidabili di un insider. #microsoft #Starfield - Nicco2D : @RpgBox77 A me basta che confermano i titoli annunciati per il 2021, Starfield sarebbe la classica ciliegina ma non… -

Ultime Notizie dalla rete : Starfield sarà

... noto insider dell'industria videoludica, non cispazio , durante il prossimo E3 2021, per un ... Titoli come Halo Infinite ,e Forza Horizon , stando alle parole di Grub, necessitano ...In tutti i casi, l'E3 2021 potrebbe essere ricco di annunci, e lo stesso Grubb ha già sganciato la bomba il mese scorso affermando chepresentato, il nuovo RPG di Bethesda. In attesa ...