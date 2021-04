Salvini traccia la rotta sulle riaperture. Poi la bordata su Grillo (Di lunedì 26 aprile 2021) Lunga intervista radiofonica di Matteo Salvini, che prima della discussione in parlamento del Recovery plan ha affrontato temi di stretta attualità, dalle riaperture alle pensioni Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 aprile 2021) Lunga intervista radiofonica di Matteo, che prima della discussione in parlamento del Recovery plan ha affrontato temi di stretta attualità, dallealle pensioni

Nopecoroni : #POLITICA mi piacerebbe sapere cosa fa Salvini per dare battaglia ai magistrati rossi. NIENTE? Aspetta la fantomat… - MMastrantuono : RT @Ted0foro: @the_highsparrow È un governo confuso. Che scantona al suo interno e non regge alle pressioni interne alla maggioranza. In q… - Ted0foro : @the_highsparrow È un governo confuso. Che scantona al suo interno e non regge alle pressioni interne alla maggiora… - Gibimassidda : RT @utini19: I tg.di oggi ci parlano di una crisi Salvini-Draghi che non esiste se non nel testone del leghista, mentre la vera crisi (anc… - Ed52926520 : RT @utini19: I tg.di oggi ci parlano di una crisi Salvini-Draghi che non esiste se non nel testone del leghista, mentre la vera crisi (anc… -