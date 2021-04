Roma, paura al CTO: scoppia l’incendio nella struttura. Ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 26 aprile 2021) paura nella giornata di oggi a Roma, quando cinque squadre dei Vigili del Fuoco, sono state inviate intorno alle 12:20, presso la struttura ospedaliera CTO per una densa nube di fumo adiacente all’ospedale. l’incendio al CTO Giunti prontamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno notato che l’incendio che ha coinvolto materiale di risulta e cumuli di legno è avvenuto all’interno del perimetro ospedaliero, ma fortunatamente in spazio aperto. Al momento sono in corso verifiche nei piani soprastanti l’incendio per verificare le condizioni dei degenti e personale presente. Ad ora l’incendio è sotto controllo. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021)giornata di oggi a, quando cinque squadre dei Vigili del Fuoco, sono state inviate intorno alle 12:20, presso laospedaliera CTO per una densa nube di fumo adiacente all’ospedale.al CTO Giunti prontamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno notato cheche ha coinvolto materiale di risulta e cumuli di legno è avvenuto all’interno del perimetro ospedaliero, ma fortunatamente in spazio aperto. Al momento sono in corso verifiche nei piani soprastantiper verificare le condizioni dei degenti e personale presente. Ad oraè sotto controllo. su Il Corriere della Città.

