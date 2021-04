Recovery plan | Draghi alla Camera | “Ripariamo i danni della pandemia | avremo 248 miliardi C’è in gioco il destino dell’Italia”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il premier Marioha illustratodei deputati il Piano italiano per il Next generation Eu e ilcon cui l’Italia si candida a ricevere i fondi necessari a ripartire dopo la. “Sbaglieremmo tutti a pensare che il Pnrr sia solo un insieme di progetti – ha detto -, tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, obiettivi e scadenze. Metteteci dentro le vite degli italiani, le attese di chi ha sofferto la, l’aspirazione delle famiglie, le giuste rivendicazioni di chi non ha un lavoro o di chi ha dovuto chiudere la propria territori, l’ansia dei territori svantaggiati, la consapevolezza che l’ambiente va tutelato. Nell’insieme dei programmi c’è ildel Paese, la sua credibilità”. “Un Paese più moderno” Il ...

Lo dice il presidente del Consiglio Mario Draghi nelle comunicazioni in Aula alla Camera sul. .Lo ha detto il premier Mario Draghi illustrando ilnell'Aula della Camera. .Pensioni Quota 102 \| Ecco l’ipotesi al vaglio del Governo per superare Quota 100. Mandare in pensione Quota 100 e sostituirla con un sistema basato su principi simili che rimodu ...Il Presidente Draghi presenta il Piano di Ripresa con 6,675 miliardi di euro per far ripartire la cultura: ecco le aree di intervento del Recovery Plan ...