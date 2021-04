Recovery: Draghi, 32 mld per istruzione, da aule cablate a più nidi e materne' (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "La Missione 4, istruzione e Ricerca, incide su fattori indispensabili per un'economia basata sulla conoscenza. Oltre ai loro risvolti benefici sulla crescita, tali fattori sono determinanti anche per l'inclusione e l'equità. I progetti proposti intendono rafforzare il sistema educativo lungo tutto il percorso di istruzione, sostenere la ricerca e favorire la sua integrazione con il sistema produttivo". Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera. "Gli interventi principali riguardano: il miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione, a partire dal rafforzamento dell'offerta di asili nido, scuole materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia; lo sviluppo e il rafforzamento dell'istruzione professionalizzante; ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "La Missione 4,e Ricerca, incide su fattori indispensabili per un'economia basata sulla conoscenza. Oltre ai loro risvolti benefici sulla crescita, tali fattori sono determinanti anche per l'inclusione e l'equità. I progetti proposti intendono rafforzare il sistema educativo lungo tutto il percorso di, sostenere la ricerca e favorire la sua integrazione con il sistema produttivo". Lo dice il premier Marioalla Camera. "Gli interventi principali riguardano: il miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di, a partire dal rafforzamento dell'offerta di asili nido, scuolee servizi di educazione e cura per la prima infanzia; lo sviluppo e il rafforzamento dell'professionalizzante; ...

