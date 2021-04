Pnrr: le bandierine di Conte, l’azione di Draghi e le fissazioni Ue (Di lunedì 26 aprile 2021) Com’è cambiato il Recovery Plan italiano tra Conte e Draghi. Mentre non è cambiata la rigidità burocratica della Commissione di Bruxelles. Il commento di Polillo Giuseppe Conte, dopo settimane di silenzio, ha scelto di dimostrare la sua esistenza in vita spendendosi a favore del super bonus edilizio, che doveva diventare, secondo una vecchia posizione dei 5 stelle, una misura di carattere strutturale. Posizione identitaria, al pari del reddito di cittadinanza, più che misura concreta per garantire ciò che era stato promesso. Nessuna preclusione contro questo incentivo, salvo la considerazione della sua complessità amministrativa nella relativa gestione. Per cui, come ha cercato di far comprendere Mario Draghi, prima di sparare alla luna sarebbe stato meglio accertare il tiraggio effettivo di quella misura, per ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Com’è cambiato il Recovery Plan italiano tra. Mentre non è cambiata la rigidità burocratica della Commissione di Bruxelles. Il commento di Polillo Giuseppe, dopo settimane di silenzio, ha scelto di dimostrare la sua esistenza in vita spendendosi a favore del super bonus edilizio, che doveva diventare, secondo una vecchia posizione dei 5 stelle, una misura di carattere strutturale. Posizione identitaria, al pari del reddito di cittadinanza, più che misura concreta per garantire ciò che era stato promesso. Nessuna preclusione contro questo incentivo, salvo la considerazione della sua complessità amministrativa nella relativa gestione. Per cui, come ha cercato di far comprendere Mario, prima di sparare alla luna sarebbe stato meglio accertare il tiraggio effettivo di quella misura, per ...

Pnrr: le bandierine di Conte, l'azione di Draghi e le fissazioni Ue

