Oscar | trionfo per ' Nomadland' | premio a Hopkins | delusione per Pausini

(Di lunedì 26 aprile 2021) "Questo film ci ha insegnato il potere della resilienza e della speranza". le parole di Chloe Zhao, regista nata in Cina di "", suonano come un timbro su questa edizione degliche dire ...

le parole di Chloe Zhao, regista nata in Cina di "Nomadland", suonano come un timbro su questa edizione degliche dire particolare è dire poco, e non solo per la mancata, tradizionale sfilata ...Un'emozionante Notte deglisegna ildi Nomadland e vede Frances McDormand stringere la terza statuetta da attrice protagonista: tutte le foto dei premiati di questa edizioneRoma, 26 apr. (askanews) - Trionfa Nomadland agli Oscar 2021. Il film viaggio assieme ai nomadi americani, protagonista una vedova che lascia la sua casa, impacchetta tutto su un furgone e parte alla ...Chloé Zhao è la seconda donna, la prima non bianca, a ricevere l'ambito premio. Miglior attrice Frances McDormand, miglior attore Anthony Hopkins.