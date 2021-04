Oscar 2021, tutte le pagelle ai look delle star: dal nero di Laura Pausini all’oro di Carey Mulligan (Di lunedì 26 aprile 2021) Discorsi lunghissimi e vestiti nella norma. La cerimonia degli Oscar 2021, la prima in presenza ma con ospiti conteggiati, senza palcoscenico e con le esibizioni dei cantanti nominati registrate, è stata una discreta tortura. Purtroppo eccitante come un webinar universitario. E siccome siamo qui a parlare di look, la sensazione è quella che dopo un anno e passa di pandemia il glamour sia vissuto come una cosa da perseguire nella giusta misura. Oppure da esagerare ma in malo modo. Oscar 2021, i voti ai look delle star: scopri guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 aprile 2021) Discorsi lunghissimi e vestiti nella norma. La cerimonia degli, la prima in presenza ma con ospiti conteggiati, senza palcoscenico e con le esibizioni dei cantanti nominati registrate, è stata una discreta tortura. Purtroppo eccitante come un webinar universitario. E siccome siamo qui a parlare di, la sensazione è quella che dopo un anno e passa di pandemia il glamour sia vissuto come una cosa da perseguire nella giusta misura. Oppure da esagerare ma in malo modo., i voti ai: scopri guarda le foto ...

Advertising

SkyTG24 : Oscar 2021: Laura Pausini, l'esibizione nel pre-show con 'Io sì'. VIDEO - repubblica : Oscar 2021: è la notte di Laura Pausini. L'emozione dal tetto del Museo di Renzo Piano - SkyTG24 : Oscar 2021, Laura Pausini pubblica foto della sua esibizione sul tetto dell’Academy Museum - nientepopcorn : ?? Il film #Nomadland conquista anche la Notte degli #Oscar2021. ?? Il film di #ChloéZhao ha vinto 3 premi: regia… - vogue_italia : Chloé Zhao ha vinto l'Oscar come miglior regista per Nomadland. Seguite con noi tutti i vincitori in tempo reale.… -