Oscar 2021 | i vincitori Trionfano «Nomadland» e la sua regista Chloé Zhao | che fa la storia

(Di lunedì 26 aprile 2021) Si è fatta ladurante la notte degli, con. La vittoria di, prima donna di origine asiatica a vincere la statuetta per la Miglior regia (e seconda donna dopo Kathryn Bigelow) è qualcosa che verrà ricordato, forse ancora più del trionfo della sua opera, che si aggiudica anche il premio di Miglior film, insieme a quello della “sua” protagonista Frances McDormand. Non è stata certo una vittoria inaspettata, quella di, che ha collezionato tutti i premi necessari per arrivare alla cerimonia della 93°edizione dei premi dell’Academy quasi con la certezza di vincere. In passato, ha vinto il Leone d'oro alla 77° Mostra del Cinema di Venezia, il Golden Globe per il miglior film drammatico, l'Independent Spirit Award, il Bafta (e il ...

R aveva già vinto il Grammy e ora si è portata a casa l'. "Sono davvero davvero grata", ha detto ritirando la statuetta, "non solo per la vittoria ma per il fatto di essere parte di una storia ...Academy Awards. L'per il miglior film alla 93esima edizione degliva a Nomadland di Chloé Zhao. La statuetta è per i produttori Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey e Chloé Zhao. Il film vince anhe il premio per la miglior regia, a Chloé ...La pellicola di Chloé Zhao premiata come miglior film e miglior regia; la statuetta per il migliore attore protagonista ad Anthony Hopkins Si è tenuta nella notte la 93esima edizione degli Oscar. In ...E se siete curiosi di sapere come funzionano nel dettaglio le nomination e le votazioni degli Oscar, qui potete trovare parecchia roba in merito. #news. L'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ...