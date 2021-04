Oggi Consiglio Federale: al vaglio norme anti-Superlega (Di lunedì 26 aprile 2021) La settimana calda della Superlega è ormai alle spalle, ma diversi aspetti devono ancora essere chiariti e definiti una volta per tutte. Uno di questi – da parte delle Federazioni e degli altri club – è assicurarsi che una situazione del genere non si ripeta. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Consiglio Federale in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) La settimana calda dellaè ormai alle spalle, ma diversi aspetti devono ancora essere chiariti e definiti una volta per tutte. Uno di questi – da parte delle Federazioni e degli altri club – è assicurarsi che una situazione del genere non si ripeta. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ilin L'articolo

Advertising

matteosalvinimi : Estensione dell'orario per uscire la sera e riapertura di attività molto penalizzate: non sono richieste solo della… - Palazzo_Chigi : #Agenda ?? Il Consiglio dei Ministri n. 14 è convocato oggi #21aprile alle ore 17.00 a Palazzo Chigi ?? - bendellavedova : Inaccettabile che #Navalny resti in carcere in queste condizioni fisiche, senza garanzia su assistenza medica. Serv… - LAROMA24 : Oggi primo Consiglio Federale dopo il caos: si discutono le norme contro la Superlega #AsRoma - sportli26181512 : #Governance #Notizie Oggi Consiglio Federale: al vaglio norme anti-Superlega: La settimana calda della Superlega è… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi Consiglio Figc, oggi si discutono le norme anti - Superlega. E la Uefa studia le sanzioni Commenta per primo Il Consiglio Federale si riunisce oggi a partire dalle 11 (in videoconferenza) per la prima volta dopo il caos Superlega e proprio la reazione al tentativo di fuga in avanti di Inter, Juventus e Milan ...

Zona gialla da oggi, ristoranti e coprifuoco: scontro Letta - Salvini Intanto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli , conferma che una ...Letta - Salvini Con il via alla zona gialla nella maggior parte delle Regioni italiane a partire da oggi, ...

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 15 | www.governo.it Governo Sampdoria, altro aumento di stipendio per Ferrero La tanto temuta recessione causata dal Covid, e la politica di mantenimento e diminuzione dei costi e degli ingaggi in casa Sampdoria non sembra contemplare anc ...

Il 25 aprile di Draghi: “Ma allora non fummo tutti brava gente” Nonostante il caso Erdogan il premier tiene il punto sulle dittature attuali: «Cresce il fascino perverso di autocrati e persecutori delle libertà civili» ...

Commenta per primo IlFederale si riuniscea partire dalle 11 (in videoconferenza) per la prima volta dopo il caos Superlega e proprio la reazione al tentativo di fuga in avanti di Inter, Juventus e Milan ...Intanto il presidente delSuperiore di Sanità, Franco Locatelli , conferma che una ...Letta - Salvini Con il via alla zona gialla nella maggior parte delle Regioni italiane a partire da, ...La tanto temuta recessione causata dal Covid, e la politica di mantenimento e diminuzione dei costi e degli ingaggi in casa Sampdoria non sembra contemplare anc ...Nonostante il caso Erdogan il premier tiene il punto sulle dittature attuali: «Cresce il fascino perverso di autocrati e persecutori delle libertà civili» ...