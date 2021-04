Nicola | “Complimenti al Napoli Noi non abbiamo mai mollato | per questo la classifica non mi preoccupa”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Davide, allenatore del Torino, dopo la sconfitta interna contro ilè intervenuto al microfono di Sky Sport: “Io credo che bisogni fare ialperchéincontrato una squadra forte, ma noi nonmai. Il primo gol è stato un gran gol loro, sul secondo potevamo fare meglio noi, anche se loro sono stati premiati da un rimpallo. Dopo un uno-due così un’altra squadra avrebbe potuto non crederci, noi non l’fatto.avuto l’opportunità di riaprirla e nonfino alla fine. Ilha meritato di vincere, ma noifatto la nostra partita”. E’to dalla ...

Il tecnico granata Davideè intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Napoli., sportivamente, fa ial Napoli ma rivendica l'atteggiamento mai passivo dei suoi ragazzi. Le parole del mister riportate da TuttoNapoli: 'Io credo che bisogni fare ial ...Commenta per primo Davide, allenatore del Torino , parla a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli : 'Io credo che bisogni fare ial Napoli perché abbiamo incontrato una squadra forte, ma noi non ..."Abbiamo incontrato una squadra forte che ha meritato di vincere, ma noi non abbiamo mai mollato" Davide Nicola, allenatore del Torino, dopo la sconfitta interna contro il Napoli è intervenuto al micr ...Torino-Napoli | Nicola: “La squadra non ha mai mollato. Sulla classifica…” Torino-Napoli | Nicola: “La squadra non ha mai mollato. Sulla classifica…”. Sono alcune delle parole dell’allenatore del Tori ...