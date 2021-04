Mondiali Qatar 2022, la Danimarca scrive alla Fifa: “Critica la situazione dei diritti umani” (Di lunedì 26 aprile 2021) Non si placano le polemiche sul Mondiale in Qatar del 2022. La Federcalcio danese ha scritto una lettera indirizzata alla Fifa per stimolare l’avvio di un’indagine sulle condizioni dei lavoratori immigrati. “Non pensiamo che i miglioramenti desiderati siano stati implementati, vogliamo i fatti“, la posizione dei dirigenti danesi, che si dicono “contrari all’attribuzione dei Mondiali al Qatar” e Criticano “la situazione dei diritti umani nel Paese”. Non è la prima presa di posizione Critica della Danimarca che, in occasione delle qualificazioni Mondiali, aveva indossato una maglietta di protesta: “Il calcio sostiene il cambiamento”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Non si placano le polemiche sul Mondiale indel. La Federcalcio danese ha scritto una lettera indirizzataper stimolare l’avvio di un’indagine sulle condizioni dei lavoratori immigrati. “Non pensiamo che i miglioramenti desiderati siano stati implementati, vogliamo i fatti“, la posizione dei dirigenti danesi, che si dicono “contrari all’attribuzione deial” eno “ladeinel Paese”. Non è la prima presa di posizionedellache, in occasione delle qualificazioni, aveva indossato una maglietta di protesta: “Il calcio sostiene il cambiamento”. SportFace.

Advertising

lorepregliasco : La #SuperLega era un'idea criticabilissima, ma l'ipocrisia populista 'il calcio è dei tifosi!!11!' mi sembra molto… - RivistaUndici : Tutto ciò che non va da decenni nella Uefa e nella Fifa: perché il calcio che rimane dopo la Super League non è pop… - pfmajorino : Adesso che è crollata la #Superlega possiamo andare a farci tranquilli i mondiali del popolo in Qatar. Ps: per fort… - marco_rogerio_ : RT @sportface2016: #Qatar2022, la Federcalcio danese scrive alla Fifa e accusa sulla situazione dei diritti umani - sportface2016 : #Qatar2022, la Federcalcio danese scrive alla Fifa e accusa sulla situazione dei diritti umani -