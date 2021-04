Milan, Pioli ora ha bisogno del suo big: all’Olimpico o mai più (Di lunedì 26 aprile 2021) L’attaccante del Milan Mandzukic potrebbe essere titolare contro la Lazio: Pioli gli darà l’occasione di non essere ricordato come un flop Il Milan ha calato vistosamente il suo rendimento e per questo motivo la Champions, che poche settimane fa sembrava in cassaforte, è a repentaglio. I rossoneri devono battere la Lazio per tornare a respirare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 aprile 2021) L’attaccante delMandzukic potrebbe essere titolare contro la Lazio:gli darà l’occasione di non essere ricordato come un flop Ilha calato vistosamente il suo rendimento e per questo motivo la Champions, che poche settimane fa sembrava in cassaforte, è a repentaglio. I rossoneri devono battere la Lazio per tornare a respirare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

