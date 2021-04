Migranti, spari contro braccianti nel Foggiano: ferito gravemente un 30enne del Mali (Di lunedì 26 aprile 2021) Un cittadino del Mali di 30 anni è stato ferito al volto da un colpo di fucile caricato a pallini la scorsa notte nel Foggiano mentre era in auto con un connazionale ed un ivoriano a pochi chilometri da Foggia, in località Borgo La Rocca. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto: intorno alle 2 della scorsa notte, una Opel con a bordo tre Migranti è stata raggiunta e inseguita da un altro mezzo, dal quale è stato esploso almeno un colpo di fucile che ha infranto il lunotto posteriore del mezzo. A denunciare quanto accaduto nella notte è Aboubakar Soumahoro che ha fondato la Lega braccianti. “Questa notte, un gruppo di individui armati ha nuovamente attaccato e sparato sui braccianti, che rientravano nell’insediamento di ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 aprile 2021) Un cittadino deldi 30 anni è statoal volto da un colpo di fucile caricato a pallini la scorsa notte nelmentre era in auto con un connazionale ed un ivoriano a pochi chilometri da Foggia, in località Borgo La Rocca. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto: intorno alle 2 della scorsa notte, una Opel con a bordo treè stata raggiunta e inseguita da un altro mezzo, dal quale è stato esploso almeno un colpo di fucile che ha infranto il lunotto posteriore del mezzo. A denunciare quanto accaduto nella notte è Aboubakar Soumahoro che ha fondato la Lega. “Questa notte, un gruppo di individui armati ha nuovamente attaccato e sparato sui, che rientravano nell’insediamento di ...

Advertising

OssRepressione : Gran Ghetto di Rignano: Spari sui #migranti. Colpito un giovane maliano - Ci4Cla : RT @greygooseonice: Spari sui braccianti, sfruttamento, razzismo diffuso, migranti lasciati morire in mare, nei lager libici, nella foresta… - albertocaldana : Foggia, spari da un suv contro tre migranti: ferito al volto un 30enne - Fmpassaro : Non esistono diritti né dignità. #BlastingNews - AlfiellaP : RT @greygooseonice: Spari sui braccianti, sfruttamento, razzismo diffuso, migranti lasciati morire in mare, nei lager libici, nella foresta… -