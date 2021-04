Migranti, le ong impegnate nel Mediterraneo scrivono a Draghi: “Serve un incontro urgente. Salvare vite umane torni a essere una priorità” (Di lunedì 26 aprile 2021) “Dopo l’ennesima tragedia occorsa nel Mediterraneo giovedì scorso, crediamo indispensabile chiederle un incontro urgente”. Le ong impegnate nel soccorso dei Migranti nel mar Mediterraneo hanno deciso di rivolgersi direttamente al presidente del Consiglio Mario Draghi per chiedere un colloquio dopo che, pochi giorni fa, c’è stato un altro naufragio con almeno 100 vittime. La lettera, pubblicata da Repubblica, è firmata da Alarm Phone, Emergency, Medici Senza Frontiere, Mediterranea, Open Arms, ResQ-People saving People, Sea Watch e Sos Mediterranee. “Ogni volta che si ripete un naufragio speriamo che sia l’ultimo. Anche la?tragedia di questi giorni poteva molto probabilmente essere evitata”. Secondo le organizzazioni, è urgente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) “Dopo l’ennesima tragedia occorsa nelgiovedì scorso, crediamo indispensabile chiederle un”. Le ongnel soccorso deinel marhanno deciso di rivolgersi direttamente al presidente del Consiglio Marioper chiedere un colloquio dopo che, pochi giorni fa, c’è stato un altro naufragio con almeno 100 vittime. La lettera, pubblicata da Repubblica, è firmata da Alarm Phone, Emergency, Medici Senza Frontiere, Mediterranea, Open Arms, ResQ-People saving People, Sea Watch e Sos Mediterranee. “Ogni volta che si ripete un naufragio speriamo che sia l’ultimo. Anche la?tragedia di questi giorni poteva molto probabilmenteevitata”. Secondo le organizzazioni, è...

