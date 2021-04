Mercato Milan – Vagnati | “Belotti? Faremo il massimo per trattenerlo”

Advertising

PBPcalcio : ??Prima volontà #Milan il riscatto di #Tomori, cercando un piccolo sconto; Poi si cercherà anche un vice #Ibra li d… - steprincipino8 : @AlexMarchisio81 @capuanogio Bhe se va via Ronaldo per esempio....risparmi 30 e ne dai 9 a uno....ci stai dentro al… - salvatoredim : RT @giuliomeotti: “L’identità europea è morta”. Milan Kundera aveva capito tutto con 40 anni di anticipo. “Sotto il comunismo la vita spiri… - Annalis80790333 : RT @giuliomeotti: “L’identità europea è morta”. Milan Kundera aveva capito tutto con 40 anni di anticipo. “Sotto il comunismo la vita spiri… - AndreaConsonni4 : RT @giuliomeotti: “L’identità europea è morta”. Milan Kundera aveva capito tutto con 40 anni di anticipo. “Sotto il comunismo la vita spiri… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan

Il Manchester City non si ferma a Kayky: occhi su Radulovic della Stella Rossa. L'attaccante classe 2002 piaceva alIl Manchester City è pronto a piazzare il secondo colpo didopo Kayky, promessa del calcio sudamericano. Mancano solo alcuni dettagli, poi Pep Guardiola potrà abbracciare finalmente ...ufficiale il rinnovo di Keylor Navas con il Paris Saint - Germain. Un 'assist' dianche alla Juventus sul fronte Donnarumma: i dettagli Keylor Navas e il Paris Saint - ... il portiere del...Il Psg si tira fuori dalla corsa al giocatore: restano solo i rossoneri e la Juventus. Milan o Juventus: restano due soluzioni per Gianluigi Donnarumma in vista della prossima stagione. Il Paris Saint ..."Che partita strepitosa ha fatto ieri Vlahovic", dice in esclusiva a FirenzeViola.it Vincenzo Cavaliere, agente di numerosi calciatori e specializzato nel mercato est-europeo.