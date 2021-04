Maurizio Marchetti: chi è Feola de La Fuggitiva? età, carriera, vita privata (Di lunedì 26 aprile 2021) Maurizio Marchetti è un attore italiano di grande successo che interpreta Feola nella serie televisiva della Rai La Fuggitiva. Questa sera, lunedì 26 aprile, lo vediamo protagonista della prima serata di Rai Uno con l’ultima puntata de La Fuggitiva. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Maurizio Marchetti: chi è? Maurizio Marchetti nasce a Messina il 16 ottobre 1953 ha 67 anni e quest’anno ne compirà 68. Il suo segno zodiacale è quello della Bilancia. Lui dopo la laurea inizia una carriera da autore, conduttore radiofonico e televisivo e nel 1977 approda in teatro. La carriera artistica di Maurizio Marchetti è molto intensa ed ha collaborato con grandissimi artisti. ... Leggi su puglia24news (Di lunedì 26 aprile 2021)è un attore italiano di grande successo che interpretanella serie televisiva della Rai La. Questa sera, lunedì 26 aprile, lo vediamo protagonista della prima serata di Rai Uno con l’ultima puntata de La. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?nasce a Messina il 16 ottobre 1953 ha 67 anni e quest’anno ne compirà 68. Il suo segno zodiacale è quello della Bilancia. Lui dopo la laurea inizia unada autore, conduttore radiofonico e televisivo e nel 1977 approda in teatro. Laartistica diè molto intensa ed ha collaborato con grandissimi artisti. ...

Advertising

Irelandx1983 : RT @theoakdrivein: #BOTD ??Happy Birthday Anna Falchi??'She' DELLAMORTE DELLAMORE 1994 Directed by Michele Soavi w/ cinematography by Mauro… - timchuma : RT @theoakdrivein: #BOTD ??Happy Birthday Anna Falchi??'She' DELLAMORTE DELLAMORE 1994 Directed by Michele Soavi w/ cinematography by Mauro… - Kazdrawz : RT @theoakdrivein: #BOTD ??Happy Birthday Anna Falchi??'She' DELLAMORTE DELLAMORE 1994 Directed by Michele Soavi w/ cinematography by Mauro… - SirTwinBeard : RT @theoakdrivein: #BOTD ??Happy Birthday Anna Falchi??'She' DELLAMORTE DELLAMORE 1994 Directed by Michele Soavi w/ cinematography by Mauro… - E_D_Nosferatu : RT @theoakdrivein: #BOTD ??Happy Birthday Anna Falchi??'She' DELLAMORTE DELLAMORE 1994 Directed by Michele Soavi w/ cinematography by Mauro… -