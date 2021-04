LGBT free-zone: la città di Kra?nik zimbello d’Europa (Di lunedì 26 aprile 2021) Sinonimo di omofobia e arretratezza. Viene definita così la città di Kra?nik nel Sud-Est della Polonia a causa della sua proclamazione di LGBT free-zone. Nonostante la dichiarazione fosse solo simbolica, nei mesi successivi la città ha subito molte conseguenze tra cui la sospensione di finanziamenti provenienti dall’estero. Per questo motivo il sindaco Wojciech Wilk vorrebbe Leggi su periodicodaily (Di lunedì 26 aprile 2021) Sinonimo di omofobia e arretratezza. Viene definita così ladi Kra?nik nel Sud-Est della Polonia a causa della sua proclamazione di. Nonostante la dichiarazione fosse solo simbolica, nei mesi successivi laha subito molte conseguenze tra cui la sospensione di finanziamenti provenienti dall’estero. Per questo motivo il sindaco Wojciech Wilk vorrebbe

Advertising

Linkiesta : Il primo sindaco polacco a fare marcia indietro sulle zone LGBT-free. Wojciech Wilk amministra la città di Krasnik… - christianrocca : RT @europea_lk: Intervista al primo sindaco polacco a fare marcia indietro sulle zone LGBT-free Wojciech Wilk amministra Krasnik in una de… - Linkiesta : RT @europea_lk: Intervista al primo sindaco polacco a fare marcia indietro sulle zone LGBT-free Wojciech Wilk amministra Krasnik in una de… - Feel_Free_to_be : Quando perdiamo il diritto di essere, perdiamo il privilegio di essere liberi. _ Charles Evans Hughes _… - Florabant : RT @europea_lk: Intervista al primo sindaco polacco a fare marcia indietro sulle zone LGBT-free Wojciech Wilk amministra Krasnik in una de… -