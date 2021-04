Lazio-Milan 3-0: Correa e Orsato stendono i rossoneri (Di lunedì 26 aprile 2021) Sconfitta netta del Milan all’Olimpico contro la Lazio: la corsa Champions ora si fa agguerritissima. Protagonista anche l’arbitro Orsato in occasione del secondo gol Continua la rincorsa alle zone alte della classifica da parte della Lazio: 3 a 0 secco su un Milan sempre più in crisi. Ora è bagarre per il quarto posto Lo scontro diretto per la Champions League si indirizza subito su binari biancocelesti: al secondo minuto Correa sorprende la difesa del Milan e insacca alle spalle di Donnarumma. Doccia freddissima per i rossoneri che dopo pochi minuti rischiano addirittura lo 0-2: provvidenziale Donnarumma a intercettare la conclusione a botta sicura di Ciro Immobile. Dopo lo spavento, il Diavolo prova a organizzare una reazione ... Leggi su zon (Di lunedì 26 aprile 2021) Sconfitta netta delall’Olimpico contro la: la corsa Champions ora si fa agguerritissima. Protagonista anche l’arbitroin occasione del secondo gol Continua la rincorsa alle zone alte della classifica da parte della: 3 a 0 secco su unsempre più in crisi. Ora è bagarre per il quarto posto Lo scontro diretto per la Champions League si indirizza subito su binari biancocelesti: al secondo minutosorprende la difesa dele insacca alle spalle di Donnarumma. Doccia freddissima per iche dopo pochi minuti rischiano addirittura lo 0-2: provvidenziale Donnarumma a intercettare la conclusione a botta sicura di Ciro Immobile. Dopo lo spavento, il Diavolo prova a organizzare una reazione ...

