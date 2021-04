La variante indiana è arrivata in Veneto (Di lunedì 26 aprile 2021) Il presidente della regione Veneto Luca Zaia oggi ha annunciato che in Veneto sono stati individuati due casi di variante indiana “In Veneto abbiamo registrato i primi due casi di variante indiana all’Ulss Pedemontana di Bassano, si tratta di padre e figlia, rientrati probabilmente dall’India, per cui è stata confermata la variante indiana” ha spiegato Zaia oggi nel corso del punto stampa. Da parte sua l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin ha spigato che “sono in isolamento fiduciario a casa, con sintomi ma non gravi”. Mentre il presidente del Veneto ha anche annunciato che “abbiamo anche due casi in valutazione per una eventuale conferma che si tratti di variante indiana”. Zaia ha ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Il presidente della regioneLuca Zaia oggi ha annunciato che insono stati individuati due casi di“Inabbiamo registrato i primi due casi diall’Ulss Pedemontana di Bassano, si tratta di padre e figlia, rientrati probabilmente dall’India, per cui è stata confermata la” ha spiegato Zaia oggi nel corso del punto stampa. Da parte sua l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin ha spigato che “sono in isolamento fiduciario a casa, con sintomi ma non gravi”. Mentre il presidente delha anche annunciato che “abbiamo anche due casi in valutazione per una eventuale conferma che si tratti di”. Zaia ha ...

