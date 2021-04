GF Vip 5, De Grenet-Orlando: “Basta odio” (Di lunedì 26 aprile 2021) Qualcuno ha insinuato che Samantha De Grenet sia gelosa del rapporto che è nato tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Questa però, sembra essere una grande cavolata, anche perché dentro la casa del GF Vip la “regina del gorgonzola” non ha mai cercato di diventare “amica” di nessuno, soprattutto all’inizio, quando dava sfogo alla sua rabbia senza pensarci troppo. Le parole di Samantha De Grenet che hanno scatenato il putiferio Dalle pagine del settimanale Mio, Samantha De Grenet ha risposto a questo rumor bislacco dicendo di non essere gelosa delle amicizie altrui, soprattutto quelle nate sotto le telecamere. Samantha ha concluso l’intervista con una battuta ironica “Poi non so chi sia Stefania Orlando“. Queste parole hanno scatenato il putiferio su Twitter, dov’è nato anche un hashtag contro la De ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 aprile 2021) Qualcuno ha insinuato che Samantha Desia gelosa del rapporto che è nato tra Stefaniae Tommaso Zorzi. Questa però, sembra essere una grande cavolata, anche perché dentro la casa del GF Vip la “regina del gorgonzola” non ha mai cercato di diventare “amica” di nessuno, soprattutto all’inizio, quando dava sfogo alla sua rabbia senza pensarci troppo. Le parole di Samantha Deche hanno scatenato il putiferio Dalle pagine del settimanale Mio, Samantha Deha risposto a questo rumor bislacco dicendo di non essere gelosa delle amicizie altrui, soprattutto quelle nate sotto le telecamere. Samantha ha concluso l’intervista con una battuta ironica “Poi non so chi sia Stefania“. Queste parole hanno scatenato il putiferio su Twitter, dov’è nato anche un hashtag contro la De ...

