Fisco | ipotesi nuovo stop invio cartelle Proroga per carte d’identità e smart working

(Di lunedì 26 aprile 2021) Allo studio del governo un decreto proroghe che potrebbe essere esaminato in Cdm entro aprile. Servirebbe soprattutto a rinviare l’dellela cui sospensione scade il 30 aprile

Agenzia ANSA

Nuova proroga dell'invio delle cartelle fiscali, sospese dall'inizio dell'epidemia di Covid: il governo starebbe ragionando su questa, che potrebbe concretizzarsi con un decreto ad hoc da varare entro la fine di aprile. L'invio delle nuove cartelle è stato già più volte prorogato e al momento la sospensione scade il 30 ...... taglio della burocrazia nella pubblica amministrazione e riforma di giustizia e, in primis. ... secondo gli azzurri, di mettere tra le priorità il ponte sullo Stretto (già archiviata dal ...Dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, i partiti sono intervenuti in Aula. La larghissima maggioranza che sostiene il governo si è espressa quasi all'unanimità a favore, mentre Fratelli d ...Allo studio del governo un decreto proroghe che potrebbe essere esaminato in Cdm entro aprile. Servirebbe soprattutto a rinviare l’invio delle cartelle la cui sospensione scade il 30 aprile ...