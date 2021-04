Festa grande in casa Magnini-Palmas, battesimo e compleanno per la figlia Mia (Di lunedì 26 aprile 2021) Giorgia Palmas e Filippo Magnini festeggiano la figlia Mia. Diventati genitori il 25 settembre 2020 e domenica 25 aprile la loro piccola è stata battezzata nella Chiesa del Corpus Domini a Milano. Dopo Sofia, che ha avuto dalla precedente relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini, a settembre è arrivata la piccola Mia, la prima figlia che la showgirl ha avuto da Filippo Magnini. Sin da subito la coppia ha condiviso la sua felicità coi follower di Instagram: dalla gravidanza alla nascita, fino ai festeggiamenti della figlia Mia. Lo scorso anno la coppia ha dovuto rinunciare alle nozze a causa dell’emergenza sanitaria, poi ha annunciato con gioia l’arrivo di Mia. La famiglia si è riunita per il battesimo della piccola e sui social la coppia ha pubblicato alcuni ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Giorgiae Filippofesteggiano laMia. Diventati genitori il 25 settembre 2020 e domenica 25 aprile la loro piccola è stata battezzata nella Chiesa del Corpus Domini a Milano. Dopo Sofia, che ha avuto dalla precedente relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini, a settembre è arrivata la piccola Mia, la primache la showgirl ha avuto da Filippo. Sin da subito la coppia ha condiviso la sua felicità coi follower di Instagram: dalla gravidanza alla nascita, fino ai festeggiamenti dellaMia. Lo scorso anno la coppia ha dovuto rinunciare alle nozze a causa dell’emergenza sanitaria, poi ha annunciato con gioia l’arrivo di Mia. La famiglia si è riunita per ildella piccola e sui social la coppia ha pubblicato alcuni ...

Advertising

VanityFairIt : L'ex stellina Disney e il cantante italiano hanno voluto celebrare l'imminente matrimonio con un party statunitense… - MaurizioTrasat1 : Oggi mio figlio, Cristiano, compie 42 anni. Quando nacque lo tenevo in un palmo di mano e fu grande festa! Imponend… - motoblogit : Aprilia All Stars 2021: tanti campioni di ieri e di oggi per una grande festa a Misano - GiudittaPeliti : RT @bancaetica: #25aprile, Festa della Liberazione. Il ruolo delle donne è stato fondamentale durante la Resistenza. Per questo oggi vi inv… - derbynewsitalia : Grande festa in terra lariana: il #Como torna in #SerieB! -