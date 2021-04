Fermato ex concorrente de «L'eredità»: sospettato di aver ucciso il padre (Di lunedì 26 aprile 2021) Sabato sera un uomo di 58 anni, Paolo Eletti, è stato trovato morto nella sua villetta nel comune di San Martino di Rio, provincia di Reggio Emilia. Brutale omicidio a San Martino di Rio La scena a cui hanno assistito i carabinieri è stata macabra: il 58enne aveva il cranio fracassato a martellate. Poco distante da lui, stesa su un divano, c'era sua moglie Sabrina, con entrambi i polsi tagliati, incosciente per via del molto sangue perso ma ancora viva. La donna è stata portata in ospedale in condizioni molto gravi: attualmente è in coma farmacologico. Le forze dell'ordine sono state chiamate dal figlio della coppia, Marco Eletti, 33enne. L'uomo ha chiamato i soccorsi non solo per quanto successo ai suoi genitori ma anche per via di un principio di incendio nella loro villetta. Al momento il sospettato numero uno è proprio lui. Stando a quanto si legge online, il ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 26 aprile 2021) Sabato sera un uomo di 58 anni, Paolo Eletti, è stato trovato morto nella sua villetta nel comune di San Martino di Rio, provincia di Reggio Emilia. Brutale omicidio a San Martino di Rio La scena a cui hanno assistito i carabinieri è stata macabra: il 58enne aveva il cranio fracassato a martellate. Poco distante da lui, stesa su un divano, c'era sua moglie Sabrina, con entrambi i polsi tagliati, incosciente per via del molto sangue perso ma ancora viva. La donna è stata portata in ospedale in condizioni molto gravi: attualmente è in coma farmacologico. Le forze dell'ordine sono state chiamate dal figlio della coppia, Marco Eletti, 33enne. L'uomo ha chiamato i soccorsi non solo per quanto successo ai suoi genitori ma anche per via di un principio di incendio nella loro villetta. Al momento ilnumero uno è proprio lui. Stando a quanto si legge online, il ...

Advertising

fattoquotidiano : Ucciso a martellate, grave la moglie: fermato il figlio autore di thriller ed ex concorrente de L’Eredità - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Ucciso a martellate, grave la moglie: fermato il figlio autore di thriller ed ex concorrente de L’Eredità https://t.co… - emanuelapatti : RT @fattoquotidiano: Ucciso a martellate, grave la moglie: fermato il figlio autore di thriller ed ex concorrente de L’Eredità https://t.co… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Ucciso a martellate, grave la moglie: fermato il figlio autore di thriller ed ex concorrente de L’Eredità https://t.co… - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Ucciso a martellate, grave la moglie: fermato il figlio autore di thriller ed ex concorrente de L’Eredità https://t.co… -