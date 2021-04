Dying Light 2 in nuovi dettagli tra dimensioni della mappa | nuovi tipi di zombie e molto altro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dying Light

Everyeye Videogiochi

Non sappiamo ancora quando sarà possibile provare2. Techland dal canto suo è stata molto silente , complice probabilmente anche la pandemia da COVID - 19 che ne ha minato i lavori su molti titoli. Ora però siamo entrati, quasi ...Techland ha annunciato una collaborazione con Facepunch Studios , che porterà inil popolarissimo gioco di sopravvivenza multigiocatore Rust ( in arrivo anche su console ) per un evento di gioco crossover a tempo limitato. Inoltre, i giocatori riceveranno un nuovo ...Dopo diversi mesi di assoluto silenzio, Techland torna snocciolando qualche dettaglio in più su Dying Light 2 e lo fa attraverso una sessione di AMA sul suo canale YouTube. Gli sviluppatori annunciano ...Techland ha pubblicato un video pieno di informazioni sull'attesissimo Dying Light 2, progetto con qualche problema di sviluppo che si spera sia tornato in carreggiata.. Techland ha pubblicato il ...