Distrutta l'auto di un carabiniere: l'incendio nella notte a Carapelle (Di lunedì 26 aprile 2021) A fuoco l'auto di un carabiniere. L'incendio è avvenuto la scorsa notte, a Carapelle. Nel mirino dei malviventi è finita una Ford Fiesta di proprietà del militare che presta servizio al comando ...

Carapelle (Foggia): incendio doloso distrugge l'auto del maresciallo dei carabinieri L'auto, una vecchia Ford Fiesta è andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i militari che hanno avviato le indagini. Purtroppo la zona è sprovvista di telecamere di sicurezza. Resta ...

Brucia campana per raccolta della carta, distrutta un'auto Agenzia ANSA Tremento schianto in serata tra due auto: vetture distrutte, miracolati i due conducenti LECCE – Due auto completamente distrutte, una delle quali è finita capovolta, ma fortunamente nessun ferito grave. È il bilancio del rocambolesco incidente ...

Mantova, sette auto distrutte in un incendio doloso Sette auto parcheggiate davanti a un condominio sono state distrutte da un incendio di origine dolosa. È accaduto nelle prime ore di ieri mattina a Mantova, nel quartiere di Vall ...

