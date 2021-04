Covid Toscana, oggi 737 contagi: bollettino 26 aprile (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 737 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 26 aprile, secondo i dati del bollettino anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 737 su 11.609 test di cui 9.894 tamponi molecolari e 1.715 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,35% (17,3% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 737 ida coronavirus in, 26, secondo i dati delanticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati insono 737 su 11.609 test di cui 9.894 tamponi molecolari e 1.715 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,35% (17,3% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social.

