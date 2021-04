Covid nel Sannio, l’aggiornamento Asl: pochi tamponi e pochi positivi (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCome di consueto, di lunedì, il bollettino Asl presenta pochi tamponi e pochi positivi. Di seguito l’aggiornamento: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCome di consueto, di lunedì, il bollettino Asl presenta. Di seguito: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Eurosport_IT : VANESSA FERRARI, SEI FANTASTICA ?????? A trent'anni e col covid alle spalle, la farfalla di Orzinuovi conquista il br… - fattoquotidiano : Covid, in India 1 milione di nuovi casi in tre giorni. Speranza: “Vietato l’ingresso in Italia a chi è stato nel Pa… - myrtamerlino : Rispetto delle regole, buonsenso e controlli. Niente di tutto questo nel video di un rave a #Bologna che mi fanno s… - AndreaL50331557 : RT @Tortugaecon: La nuova versione del #Pnrr è sbarcata oggi alle Camere in vista della scadenza per l'invio alla Commissione Europea entro… - Eli_francesconi : RT @tripps42: vanessa ferrari ha vinto il bronzo dopo vari infortuni, dopo essere guarita dal covid, a 30 anni (che in ginnastica è età da… -