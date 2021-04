Covid, in Spagna salta per secondo anno la Festa di San Firmino (Di martedì 27 aprile 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 aprile 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

Corriere : Positivo al Covid va al lavoro e in palestra e contagia 22 persone, arrestato per lesioni - Adnkronos : #Covid, Spagna verso divieto di fumo all'aperto: 'Pericolo contagi'. Cosa ne pensate? - GattoTheCat : RT @AerariumL: Covid in Spagna, a Pamplona annullata anche quest’anno la corsa dei tori ?? - AerariumL : Covid in Spagna, a Pamplona annullata anche quest’anno la corsa dei tori ?? - paoloigna1 : Andamento stabile del #Covid19 in #Spagna -