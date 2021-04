Covid, in India oltre 17 mln di contagi, oltre 350mila in 24 ore (Di lunedì 26 aprile 2021) Il conteggio delle infezioni da Covid - 19 in India ha superato ampiamente i 17 milioni, con 352.991 nuovi casi e 2.812 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Come sottolinea l'Hindustan Times riportando ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) Il conteggio delle infezioni da- 19 inha superato ampiamente i 17 milioni, con 352.991 nuovi casi e 2.812 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Come sottolinea l'Hindustan Times riportando ...

Advertising

disinformatico : Vorrei sentire dai negazionisti del Covid come spiegano il fatto che in India sta morendo di colpo così tanta gente… - fattoquotidiano : Covid, in India 1 milione di nuovi casi in tre giorni. Speranza: “Vietato l’ingresso in Italia a chi è stato nel Pa… - TgLa7 : #Covid: Speranza, vietato ingresso in Italia a chi e' stato in India. In ultimi 14 giorni. Ordinanza, tampone e quarantena a residenti - lifestyleblogit : Covid India, nuovo record negativo: 352.991 contagi in 24 ore - - TelevideoRai101 : Covid India, ospedali al collasso -

Ultime Notizie dalla rete : Covid India Covid, in India oltre 17 mln di contagi, oltre 350mila in 24 ore Il conteggio delle infezioni da Covid - 19 in India ha superato ampiamente i 17 milioni, con 352.991 nuovi casi e 2.812 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Come sottolinea l'Hindustan Times riportando i dati aggiornati, per il quinto ...

Covid India, nuovo record negativo: 352.991 contagi in 24 ore 2.812 i morti. Aumento esponenziale dell'epidemia, sistema sanitario sull'orlo del collasso Nessun segnale di miglioramento sul fronte Covid in India, dove nelle ultime 24 ore si è segnato un nuovo record negativo, con 352.991 casi diagnosticati, il dato più alto per il quinto giorno consecutivo. Salgono così a oltre 17 milioni il ...

Coronavirus, Speranza: vaccinati tutti gli over 60 mortalità crollerà. Aiuti Usa e Ue per l’India Il Sole 24 ORE Coronavirus oggi: India, è ancora record mondiale di nuovi casi. L’Italia ferma gli ingressi L’India stabilisce per il quinto giorno consecutivo il record mondiale di casi giornalieri: addirittura 352.991 i nuovi contagi delle ultime 24 ore, per un totale di 17 milioni di positivi dall’inizio ...

Covid, variante indiana in Svizzera. Clementi: «Niente timori, i vaccini m-Rna si riarrangiano» La variante indiana del coronavirus è stata rilevata per la prirma volta in Svizzera, dopo essere già comparsa in Gran Bretagna e Belgio. Il caso riguarda un passeggero che era ...

Il conteggio delle infezioni da- 19 inha superato ampiamente i 17 milioni, con 352.991 nuovi casi e 2.812 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Come sottolinea l'Hindustan Times riportando i dati aggiornati, per il quinto ...2.812 i morti. Aumento esponenziale dell'epidemia, sistema sanitario sull'orlo del collasso Nessun segnale di miglioramento sul frontein, dove nelle ultime 24 ore si è segnato un nuovo record negativo, con 352.991 casi diagnosticati, il dato più alto per il quinto giorno consecutivo. Salgono così a oltre 17 milioni il ...L’India stabilisce per il quinto giorno consecutivo il record mondiale di casi giornalieri: addirittura 352.991 i nuovi contagi delle ultime 24 ore, per un totale di 17 milioni di positivi dall’inizio ...La variante indiana del coronavirus è stata rilevata per la prirma volta in Svizzera, dopo essere già comparsa in Gran Bretagna e Belgio. Il caso riguarda un passeggero che era ...