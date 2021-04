Coprifuoco, Salvini: “Lo cancelleremo da dentro il governo”. Domani Odg di FdI in Aula per l’abolizione (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr – Matteo Salvini si scaglia ancora contro il Coprifuoco, di cui chiede l’abolizione a metà maggio con tanto di raccolta firme: è scontro nella maggioranza. “Se c’è qualcosa che non convince, come il Coprifuoco, che non ha senso, ma è una scelta politica, lo diciamo. In 24 ore quasi 60mila persone hanno firmato il nostro appello online. Il no al Coprifuoco viene dal basso“. Così il leader della Lega ai microfoni di Rtl 102.5. “Mi aspetto il prossimo decreto entro metà maggio. Se i dati scientifici continueranno ad essere positivi la riapertura delle attività economiche, sociali, culturali, dovrà essere totale, con l’azzeramento del Coprifuoco. Spero che qualcuno non dica di andare avanti fino a giugno e luglio”. Salvini: “Da dentro il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr – Matteosi scaglia ancora contro il, di cui chiedea metà maggio con tanto di raccolta firme: è scontro nella maggioranza. “Se c’è qualcosa che non convince, come il, che non ha senso, ma è una scelta politica, lo diciamo. In 24 ore quasi 60mila persone hanno firmato il nostro appello online. Il no alviene dal basso“. Così il leader della Lega ai microfoni di Rtl 102.5. “Mi aspetto il prossimo decreto entro metà maggio. Se i dati scientifici continueranno ad essere positivi la riapertura delle attività economiche, sociali, culturali, dovrà essere totale, con l’azzeramento del. Spero che qualcuno non dica di andare avanti fino a giugno e luglio”.: “Dail ...

