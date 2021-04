Christillin: “Una figuraccia planetaria per la Juve, ma Agnelli resterà presidente” (Di lunedì 26 aprile 2021) Evelina Christillin ci tiene a precisare ancora sulle pagine del Fatto Quotidiano che non sarà lei il prossimo presidente della Juve Assolutamente infondata la notizia e già plurismentita. Nessuno mi ha chiamata e se vuole la mia opinione penso che Andrea Agnelli continuerà nel ruolo. Questo però non cancella purtroppo quanto accaduto con il progetto, naufragato, della SuperLega La figura è stata purtroppo planetaria. La Christillin non difende gli errori evidenti della sua Juve, ma non per questo la sua fede bianconera vacilla e resta convinta che il vento cambierà e le cose si sistemeranno anche con i vertici del calcio a partire da Dal Pino è un caro amico, e bravissimo. Vedrà che resisterà. La ruota gira, lo ricordi. Nessuno commento invece su Ceferin e la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021) Evelinaci tiene a precisare ancora sulle pagine del Fatto Quotidiano che non sarà lei il prossimodellaAssolutamente infondata la notizia e già plurismentita. Nessuno mi ha chiamata e se vuole la mia opinione penso che Andreacontinuerà nel ruolo. Questo però non cancella purtroppo quanto accaduto con il progetto, naufragato, della SuperLega La figura è stata purtroppo. Lanon difende gli errori evidenti della sua, ma non per questo la sua fede bianconera vacilla e resta convinta che il vento cambierà e le cose si sistemeranno anche con i vertici del calcio a partire da Dal Pino è un caro amico, e bravissimo. Vedrà che resisterà. La ruota gira, lo ricordi. Nessuno commento invece su Ceferin e la ...

