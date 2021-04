Cambiamenti climatici, le biomasse legnose potrebbero giocare un ruolo fondamentale (Di lunedì 26 aprile 2021) di Aiel, Associazione italiana energie agroforestali In occasione del vertice tra leader politici svoltosi durante la Giornata mondiale della Terra, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato l’obiettivo di azzerare le emissioni di gas serra al 2050 e di dimezzarle entro il 2030. La missione è scongiurare gli effetti dei Cambiamenti climatici e contribuire alla creazione di posti di lavoro. “Siamo entrati nel decennio decisivo per evitare il disastro collettivo: i segnali sono inequivocabili, la scienza è incontrovertibile e il costo dell’inazione continua a salire” ha spiegato il Presidente Usa. biomasse, alleate nella lotta al cambiamento climatico Un contributo nella lotta al cambiamento climatico causato dai gas effetto serra, CO2 in particolare, può venire dalle fonti rinnovabili e carbon neutral tra cui, all’interno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) di Aiel, Associazione italiana energie agroforestali In occasione del vertice tra leader politici svoltosi durante la Giornata mondiale della Terra, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato l’obiettivo di azzerare le emissioni di gas serra al 2050 e di dimezzarle entro il 2030. La missione è scongiurare gli effetti deie contribuire alla creazione di posti di lavoro. “Siamo entrati nel decennio decisivo per evitare il disastro collettivo: i segnali sono inequivocabili, la scienza è incontrovertibile e il costo dell’inazione continua a salire” ha spiegato il Presidente Usa., alleate nella lotta al cambiamento climatico Un contributo nella lotta al cambiamento climatico causato dai gas effetto serra, CO2 in particolare, può venire dalle fonti rinnovabili e carbon neutral tra cui, all’interno ...

